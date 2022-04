Israël beantwoordt raket uit Libanon met artillerievuur

Vandaag heeft het Israëlische bezettingsleger Zuid-Libanon met artillerievuur bestookt, naar verluidt als reactie op een raket vanuit die regio.

De raket kwam terecht in een open gebied in Israël, vlak over de grens met Libanon. Het Libanese leger zegt dat Israël vijftig artilleriegranaten heeft afgevuurd op verschillende Libanese steden nabij de zuidelijke grens met Israël.

Het Israëlische bezettingsleger zegt bombardementen te hebben uitgevoerd op open gebieden nabij de plek waar de raket vandaan kwam, evenals een "infrastructureel doel". Israël denkt dat Palestijnse militanten achter die aanval zitten. "Wij geloven dat dit verband houdt met de islamitische heilige maand ramadan en de rellen op de Tempelberg", zegt een legerwoordvoerder.

Het is de afgelopen weken al vaker onrustig geweest na invallen door Israëlische bezettingstroepen in de Al-Aqsa moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Voor zowel moslims als joden is het een belangrijke heilige plek. Dit jaar valt de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de Tempelberg komen.



Kolonisten die onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex bezoeken leidde in afgelopen dagen tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen honderden Palestijnen gewond raakten en gearresteerd werden.

Spanningen liepen verder op toen joodse nationalisten, geleid door extremistische wetgever Itamar Ben Gvir, probeerden te marcheren naar de Damascuspoort, een van de hoofdingangen van de oude stad die door Palestijnen wordt gebruikt. De groep nationalisten scandeerde "dood aan Arabieren".



De Israëlische politie zou te weinig doen om Joodse extremisten tegen te houden, die willen bidden en rellen op het complex. Israël heeft met Jordanië, dat het complex beheert, afgesproken dat alleen moslims er mogen bidden.

Minstens 57 Palestijnen raakten vrijdag gewond bij confrontaties met de Israëlische politie op het Al-Aqsa-complex, meldde het internationale persbureau Reuters. Palestijnen en moslims over de hele wereld zijn woedend over het Israëlische optreden in en rond de Al Aqsa-moskee, dat ze zien als een flagrante provocatie.

Gevreesd wordt dat de spanningen zullen leiden tot een herhaling van de gebeurtenissen van vorig jaar, toen Israël met luchtaanvallen op de Gazastrook meer dan 270 Palestijnen doodde, waaronder veel vrouwen en kinderen.

© MAROKKO.NL 2022