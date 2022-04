Politie Agadir: man die toeristen bedreigde is geestesziek (video)

De man die zaterdag een groep buitenlandse gasten van een restaurant in Taghazout met een mes bedreigde is eerder opgenomen geweest voor psychische hulp.

Dat melden de lokale autoriteit in Agadir als reactie op videobeelden van het incident.

De man liep zaterdagmiddag het terras van het restaurant op en gedroeg zich intimiderend richting een groep toeristen. De man had een mes in zijn handen en sloeg agressief op tafels van het restaurant.

Medewerkers van het restaurant probeerden de man tevergeefs te kalmeren. Gealarmeerde agenten slaagden er uiteindelijk in de man te overmeesteren, daarbij raakte een van de agenten ernstige snijwonden op en moest voor behandeling naar het militair ziekenhuis van Agadir.



De verdachte is afkomstig uit de regio Aourir en is eerder onder behandeling geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Geesteszieken

Begin dit jaar werd een Franse vrouw doodgestoken op een markt in Tiznit. De politie arresteerde de verdachte in Agadir, waar hij probeerde twee toeristen fysiek aan te vallen in een café. Volgens de politie was ook deze belager een voormalig psychiatriepatiënt. Begin maart verwondde een geesteszieke man drie voorbijgangers in Kenitra met een mes.



De helft van de in Marokko geregistreerde geweldsmisdrijven wordt gepleegd door geesteszieke patiënten. Door een tekort aan personeel in zorginstellingen dwalen momenteel duizenden geesteszieken door de steegjes en straten van Marokkaanse steden, zonder medisch toezicht vanuit de gespecialiseerde behandelcentra, zegt psycholoog Ahmed El Hamdaoui.

Marokko telt slechts zes zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in de huisvesting en behandeling van geesteszieken. De zes instellingen kampen met een drastisch tekort aan bedden en medische apparatuur. Ook heeft de sector een alarmerend tekort aan personeel; de openbare zorgsector in Marokko telt in totaal 120 psychiaters.



In februari wisten 14 geesteszieken patiënten uit een psychiatrische instelling in Inezgane te ontsnappen. Naar verluidt omdat het ziekenhuis al geruime tijd kampt met personeelstekort en overbezetting.

Om te voorkomen dat toeristen last ondervinden van daklozen en geesteszieken worden ze door autoriteiten van straat geplukt en in andere delen van het land losgelaten.

© MAROKKO.NL 2022