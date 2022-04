Ondanks prijsstijgingen geen angst voor aanbod tafelolie in Marokko

Ondanks de druk op de internationale zaadoliemarkten is er geen sprake van een tekort in Marokko, toch is een duidelijke verandering merkbaar in het koopgedrag van consumenten

In anderhalf jaar tijd is de prijs van kookolie in Marokko meer dan verdubbeld maar de sector in Marokko berekent de immense prijsverhoging niet direct door aan consumenten.

Door bestaande financiële mechanismen in Marokko zijn handelaren in staat langetermijnverbintenissen aan te gaan en prijsstijgingen zo'n drie tot zes maanden vooruit te schuiven.

Door het mechanisme doormaakt Marokko momenteel nog geen bevoorradingscrisis zoals wel het geval is in buurlanden Algerije, Tunesië en Spanje. De prijs van kookolie in Marokko is minder hard gestegen dan in Europa. Door de relatief lage prijs van zonnebloemolie in Marokko zijn ook steeds meer smokkelaars actief die de olie overbrengen naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla.



De lege schappen zoals die in Europese supermarkten worden waargenomen zullen in Marokko niet zo snel plaatsvinden. De hogere vraag in Marokko werd voor een deel ook veroorzaakt door de maanden chaabane en ramadan.

Lokale productie

Zonnebloemolie wordt relatief weinig gebruikt in Marokko, het vertegenwoordigt slechts drie procent van het totaal van de Marokkaanse markt voor kookoliën. In de jaren tachtig en negentig werd de olie veel meer geconsumeerd in Marokko.



Het Noord-Afrikaanse land produceerde destijds tussen de 150.000 en 200.000 ton zonnebloempitten per jaar, tegenwoordig is dit aantal gedaald met een factor van tien. Marokkaanse boeren waren ontevreden over de opbrengsten en schakelden over op andere gewassen.

Zonnebloem is een lentegewas en moet in maart en april worden gezaaid. Toen de crisis in Oekraïne uitbrak heeft het Ministerie van Landbouw het stimuleringsplan voor zonnebloemen bijgewerkt om de garantieprijs voor boeren in Marokko te verhogen.



Dit maakte het voor boeren weer financieel interessant waardoor zaaioppervlakten werden verhoogd tot meer dan 30.000 hectare, tegen 17.000 een jaar eerder. Daardoor zal in de zomer een groot deel van de zonnebloemolie die in de schappen ligt een lokaal product zijn.

Maar handelaren zien een afname in de vraag naar zonnebloemolie, grotendeels veroorzaakt door de prijsstijgingen. Marokkaanse consumenten kiezen er liever voor iets meer te betalen en stappen over op het relatief duurdere maar kwalitatief betere olijfolie.

