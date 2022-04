Marokkaan consumeert jaarlijks gemiddeld 35 kilo suiker, één van de hoogste ter wereld

Met een totaal jaarlijks volume van 1,2 miljoen ton behoort de suikerconsumptie in Marokko tot de hoogste ter wereld.

De gemiddelde Marokkaan consumeert jaarlijks 35 kilo suiker, blijkt uit cijfers van de Economische en Sociale Raad (CESE).

Dat komt neer op gemiddeld 100 gram suiker per dag, bijna het dubbele van de maximumhoeveelheid van 30 tot 60 gram per dag (zes tot twaalf eetlepels) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt aanbevolen.

Overmatige suikerconsumptie leidt tot gezondheidsproblemen. Het aandeel niet-overdraagbare aandoeningen in Marokko is met 80 procent hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 71 procent. In 37 procent van de gevallen leiden de gezondheidsproblemen tot vroegtijdig overlijden.



Volgens onderzoek van het zorgministerie lijdt een derde van de volwassenen in Marokko aan een hoge bloeddruk, een tiende lijdt aan diabetes en een tiende lijdt aan pre-diabetische symptomen.

Suikertaks

De suikertaks staat weer op de politieke agenda en de regering hoopt de belasting dit jaar nog goedgekeurd te krijgen, maar het invoeren van de extra belasting op suiker is volgende de Raad niet voldoende.



Er bestaan meer dan 50 verschillende soorten suiker en op producten wordt vaak niet duidelijk genoeg aangegeven dat het om een suiker-ingrediënt gaat. De regering moet volgens de Raad meer doen om dit soort misinformatie op voedseletiketten te voorkomen.

De Raad roept tevens op tot nationale bewustmakingscampagnes om de consumptie van suiker en suikerproducten terug te dringen. Om dwangmatige eetstoornissen, ondervoeding en overmatige consumptie van suikerhoudende producten te bestrijden heeft de Raad aanbevolen om op scholen meer onderwijs te geven over de negatieve gevolgen van overmatige consumptie van suiker en suikerhoudende producten.





