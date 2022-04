Tebboune: ondanks geschil zal Algerije gaslevering aan Spanje voortzetten

Algerije zal de leveringen van gas aan Spanje niet opschorten, ondanks het onderlinge geschil over de Marokkaanse Sahara.

Dat zei de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune in een interview met de staatstelevisie.

Tebboune omschreef het nieuwe Sahara-standpunt van Madrid als "moreel verwerpelijk" en "historisch onaanvaardbaar" en riep het Zuid-Europese land op het internationaal recht toe te passen zodat de betrekkingen tussen de twee regeringen weer kunnen worden genormaliseerd.

Algiers gebruikt de Spaanse afhankelijkheid van Algerijns gas om Madrid aan te zetten de steun voor Rabat in te trekken. Zo moest Spanje onlangs instemmen met hogere gasprijzen nadat Algerije eerder dreigde om alle overeenkomsten met Spanje te heroverwegen.



Door het geschil met Madrid verkoos Algiers voortaan Italië te beschouwen als gaszenuwcentrum in Zuid-Europa, ten koste van Spanje. Het grootste land van Afrika sloot onlangs een gasdeal met de Italiaanse premier Mario Draghi. Spanje is op zijn beurt het aandeel Algerijns gas aan het afbouwen en is meer gas uit de Verenigde Staten gaan invoeren.



Sahara

Vorige maand zette de Spaanse premier Pedro Sanchez een grote stap richting een oplossing van het conflict in de Marokkaanse woestijn door een autonoom plan van Marokko over de Sahara te steunen. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.

De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front. Algerije riep zijn ambassadeur in Spanje terug.

Op de vraag over de datum van de terugkeer van de Algerijnse ambassadeur naar Madrid antwoordde Tebboune dat zijn ambassadeur het "prima naar zijn zin heeft in zijn eigen land.".

