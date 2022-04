Marokko: meer dan 1100 gevangenen behaalden onderwijscertificaat in 2021

In 2021 hebben 4.247 gedetineerden zich aangemeld voor onderwijsprogramma's, daarvan hebben 1.121 hun onderwijscertificaat behaald.

Dat meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) in een persbericht. Een uitzonderlijke prestatie die plaatsvond gedurende de strenge coronamaatregelen in het Marokkaanse gevangeniswezen.

De onderwijsprogramma's in detentiecentra in Marokko zijn bedoeld om het analfabetisme onder gevangen te verlagen. Het aantal aanmeldingen was vorig jaar iets hoger dan een jaar eerder (4.182 aanmeldingen). Door de coronavoorschriften was slechts de helft van het aantal plekken beschikbaar.

Naast het onderwijsprogramma voert DGAPR ook het Dar Al Mokawler-programma, een project waarbij gedetineerden een re-integratie traject doorlopen om de kans op sociale en economische re-integratie te verhogen of leren ze vaardigheden die ze in staat kunnen stellen om inkomstengenererende projecten op te zetten.

