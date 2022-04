Door heel Marokko protesten tegen Israëlische agressie in Palestina

Afgelopen weekend vonden in Marokko meer dan 40 demonstraties plaats tegen het Israëlisch geweld in bezette Palestijnse gebieden.

Na de Taraweeh-gebeden wordt sinds vorig week opgeroepen tot protesten tegen de golf van geweld waar moslims in Palestina al weken mee kampen.

In 27 steden werden meer dan 40 sit-ins gehouden waarin actievoerders de normalisatie van Marokko en Israël veroordeelden.

Het is de afgelopen weken onrustig geweest na invallen door Israëlische bezettingstroepen in de Al-Aqsa moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Voor zowel moslims als joden is het een belangrijke heilige plek. Dit jaar valt de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de Tempelberg komen.



Kolonisten die onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex bezoeken leidde in afgelopen dagen tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen honderden Palestijnen gewond raakten en gearresteerd werden. Israëlische troepen heeft de moskee meermaals bestormd en aanwezigen bekogeld met rubberkogels, verdovingsgranaten en traangas.

Vorige week veroordeelde de Marokkaanse regering het opgelaaide geweld en werd het hoofd van het verbindingsbureau van Israël in Rabat, David Govrin, op het matje geroepen. Buitenlandminister Nasser Bourita nam vorige week deel aan een bijeenkomst in de Jordaanse hoofdstad Amman. Daar werd aan het einde van het spoedberaad opgeroepen om niet-moslims tijdens de laatste tien dagen van de vastenmaand ramadan van het Al-Aqsa complex te verbannen.

