Spaanse scheepsbouwer Navantia hoopt op hervatting koopovereenkomst Marokkaanse marine

Het Spaanse staatsscheepsbouwbedrijf Navantia hoopt snel op een overeenkomst met de Marokkaanse marine om een marine-fregat te kunnen leveren.

Het bedrijf in San Fernando sloot meer dan een jaar geleden een overeenkomst met Marokko over de bouw van een fregat voor de Marokkaanse marine maar door het diplomatieke geschil tussen Rabat en Madrid werd de overeenkomst nooit getekend.

Nu Madrid en Rabat de ruzie hebben bijgelegd en de twee landen zich hebben voorgenomen de betrekkingen te herstellen hoopt Navantia-directeur Ricardo Domínguez de zaken te kunnen hervatten.

"Er is een overeenkomst met Marokko voor de bouw van het schip. De definitieve ondertekening van het financieringsgedeelte is vertraagd, maar de engineering is gevorderd.", zegt Domínguez. Het was de eerste Marokkaanse aankoop van een Spaans marine-fregat in 30 jaar tijd.



Marokko kocht zijn laatste schip van Navantia (toen Empresa Nacional Bazan) in 1982. De 501 Lieutenant Colonel Errahmani (een korvet) was jarenlang het vlaggenschip van de Koninklijke Marokkaanse Marine. Het nieuwe model weegt 1.500 ton, is ongeveer 80 meter lang, biedt onderdak aan 60 bemanningsleden en een helikopter en heeft een bereik van 4.000 zeemijlen.

Volgens Domínguez bevind het productieproces zich in de ontwerpfase. "We hebben niet stil gezeten. Het ontwerp van de patrouilleboot is een langzaam proces, gezien zijn specifieke kenmerken.". Het schip kost naar verluidt circa $ 183 miljoen (€ 150 miljoen). Saoedi-Arabië heeft in 2018 vijf stuks van hetzelfde vaartuig besteld.

