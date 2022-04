Kennisvlucht: 14.000 Marokkaanse artsen geëmigreerd naar het buitenland

Tussen de 10.000 en 14.000 Marokkaanse artsen hebben Marokko verlaten en zijn gemigreerd naar het buitenland.

Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Raad voor de Rechten van de Mens.

Marokko telt 23.000 artsen maar dat hadden er meer kunnen zijn als duizenden artsen het land niet hadden verlaten voor een baan elders. Meer dan een derde van de Marokkaanse artsen werkt in het buitenland, Europa is favoriet.

De 23.000 artsen in Marokko zijn bij lange na niet voldoende om aan de basisnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. Het land telt gemiddeld 7,3 artsen per 10.000 inwoners, dat is minder dan de helft van het aanbevolen wereldwijde gemiddelde (15,3).



De kennisvlucht of 'braindrain' in Marokkaanse zorginstellingen is een doorn in het oog van de zorgautoriteiten en heeft vergaande gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land. Het aanvullen van het personeelstekort in de zorg is daarom een belangrijk onderdeel van de hervormingen in de zorg.

Volgens zorgminister Khalid Ait Taleb heeft het land nu al een tekort aan 32.000 artsen en 65.000 verpleegkundigen en door de zorgwekkende kennisvlucht zal de arts-inwoner-ratio waarschijnlijk nog verder verslechteren. Het kan wel 25 jaar duren voordat Marokko het huidige tekort (97.000) aan ziekenhuispersoneel heeft opgevuld.



Volgens Azzedine el Ibrahimi, lid van de coronacommissie van het zorgministerie, is het dweilen met een open kraan want zelfs al zou Marokko 100.000 artsen opleiden zou een belangrijk deel van emigreren, dat blijkt ook uit een recent onderzoek van de Universiteit van Casablanca; meer dan 70 procent van de artsen in opleiding in Marokko is van plan om na voltooiing van de studie het land te verlaten.

"Een belangrijk deel van de artsen gaat naar Duitsland", zegt El Ibrahimi, omdat hoogopgeleiden op zoek zijn naar het hoogste salaris en de beste arbeidsvoorwaarden. El Ibrahimi roept dan ook op om de arbeidsomstandigheden in eigen land te verbeteren.

© MAROKKO.NL 2022