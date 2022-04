PSU-Kamerlid Mounib dient wetsvoorstel in om vrijlating Hirak-gedetineerden.

PSU-parlementslid Nabila Mounib heeft een wetsvoorstel ingediend om algemene amnestie te verlenen aan Hirak-gedetineerden.

Dat meldde het secretariaat van de partij vorige week.

De partij noemt het onaanvaardbaar dat jongeren vastzitten omdat ze hebben opgeroepen tot een betere toekomt in eigen land, vooral omdat de regering de eisen van Hirak-activisten inmiddels als "legitiem en rechtvaardig" heeft erkend.

Het Kamerlid, dat overigens nog steeds niet tot het parlementsgebouw wordt toegelaten omdat ze niet over een vaccinatiepas beschikt, roept op tot de vrijlating van alle gedetineerden van sociale bewegingen en om een nieuwe pagina te starten over de marginalisering, uitsluiting en onderdrukking die de regio ondervindt.



Volgens Mounib hebben de jongeren "aanzienlijke capaciteiten en energie" die nuttig kan zijn als ze die kunnen gebruiken om bij te dragen aan de ontwikkeling en welvaart van de regio.

Haar vastberadenheid in het verzet tegen de vaccinatiepas zal hopelijk ook doorschijnen in haar inzet voor Hirak-gedetineerden. Het is namelijk opmerkelijk stil vanuit justitieminister Abdellatif Ouahbi, die had in november vorig jaar, vlak na zijn benoeming in de regering, tijdens een optreden in het TV-programma 'Hadith al-Sahafa' (persvertrouwen) op 2M gezegd dat hij bezig was met een amnestieverzoek voor Hirak-gedetineerden. Hij heeft er sindsdien niet meer over gerept.

