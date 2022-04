Wantrouwen in Marokkaanse banken groeit na verduistering banksaldo bouwvakker Si Hmed (video)

Si Hmed heeft na 35 jaar werken zo'n 170.000 DH (€ 16.000) bij elkaar gespaard om een woning te bouwen voor zijn gezin in Agadir maar was vorige maand plots al zijn geld kwijt.

Hij vroeg de bank om duidelijkheid maar werd twee weken lang van het kastje naar de muur gestuurd.

Hij deed uiteindelijk aangifte bij de politie en ook die waren er van overtuigd dat het geld is ontvreemd door medewerkers van de bank. Ze konden naar eigen zeggen echter weinig voor het slachtoffer doen. Si Hmed was de wanhoop nabij en deed uiteindelijk zijn verhaal op internet. Hij kon rekenen op veel steun en de video werd massaal gedeeld.

Hoewel in de eerste rapporten niet helemaal duidelijk was om welke bank het gaat, betreft het hoogstwaarschijnlijk een filiaal van Attijariwafa Bank. De financiële instelling wilde aanvankelijk niet meewerken maar alle aandacht op sociale netwerken had de bank er toe aangezet de zaak verder te onderzoeken. Ook de politie nam de zaak serieus op en nam na alle heisa contact op met de bouwvakker uit Temara.

"Ze vertelden me dat ze me zullen steunen tot ik mijn geld terugkrijg", zei het slachtoffer in Facebook-video's over zijn gesprekken met de lokale autoriteiten. De dader gebruikte een valse identiteitskaart en nam in een dag het volledige banksaldo op. De verdachte verdeelde de opnames over acht verschillende filialen in Casablanca.



Volgens Si Hmed heeft de politie de fraudeur inmiddels in de kraag gevat.



Fraude

Het verhaal van Si Hmed zorgde in Marokko voor veel ophef, maar heel verbaasd was men niet. Veel mensen deelden persoonlijke verhalen waarin ze aangaven dat er zonder toestemming bedragen van hun rekeningen werd afgeschreven. "Alle Marokkaanse banken zijn hetzelfde, het enige verschil is de naam", zei een ander slachtoffer op social media.

Contant geld opnemen aan de balie vereist het tonen van een geldig identiteitsbewijs, meestal in de vorm van de nationale identiteitskaart (CIN). Maar de vele klachten over mysterieuze opnames suggereren het veelvuldige gebruik van vervalste identiteitsdocumenten.



Welvaartskloof

Behalve de veiligheidsproblemen beklaagden veel mensen zich ook over de reactie van banken en de manier waarop bankagentschappen in het algemeen met klanten en klachten omgaan. Veel mensen konden zich vinden in het verhaal van Si Hmed, die in één van de video's aangaf dat hij herhaaldelijk werd weggejaagd door bankmedewerkers.

Medewerkers vertelden hem dat ze niets voor hem konden doen maar volgens Si Hem werd hij gediscrimineerd vanwege zijn "lagere economische status" en het feit dat hij geen formele opleiding heeft genoten. Het verhaal van Si Hmed werpt licht op de toenemende welvaartskloof in Marokko.

Banken en andere instellingen in Marokko hebben ook last van organisatorische inefficiëntie, zeggen klanten, waardoor onderzoek naar problemen lang kan duren, als er überhaupt al een onderzoek komt.

© MAROKKO.NL 2022