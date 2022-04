Wilders en Dewinter willen weer op 'islamsafari' in Molenbeek

De extreemrechtse PVV-politicus Geert Wilders en zijn Vlaamse haatmaat Filip Dewinter doen een nieuwe poging het Brusselse Molenbeek te bezoeken.

Een eerder bezoek aan de wijk, die veel islamitische inwoners telt, werd verboden.

Wilders en Dewinter willen op 13 mei laten zien dat "Molenbeek van ons is en nooit een stukje islamkalifaat mag worden", twittert Dewinter. Het is volgens het Vlaams Belang-kopstuk niet de bedoeling "de boel op stelten te zetten".

De twee rechts-populisten willen de Belgische sociaaldemocraat Conner Rousseau meenemen. De leider van Vooruit zei dinsdag dat hij zich in Molenbeek "niet in België voelt".



Eerder bezoek

Wilders en Dewinter wilden in 2017 al eens op "islamsafari", zoals ze het noemden, in Molenbeek. De Brusselse wijk, waar meerdere verdachten van de terreuraanslagen in Parijs in 2015 en Brussel in 2016 zich ophielden, zou de "jihadhoofdstad van Europa" zijn. Het gemeentebestuur verbood het bezoek uit angst dat het op rellen zou uitdraaien, maar de rechter vernietigde dat besluit later.

Toch is de kans klein dat de twee politici ditmaal wel toestemming krijgen voor hun bezoek, zegt de burgemeester van Molenbeek tegen persbureau Belga. De gemeente zal kijken of het binnen haar regels past, maar "extreemrechts is niet welkom", aldus de sociaaldemocraat Catherine Moureaux.

© ANP 2022