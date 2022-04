Dode en gewonden bij inval Israëlisch bezettingsleger in Palestijns vluchtelingenkamp

Een 20-jarige Palestijnse man is dinsdag doodgeschoten door het Israëlische bezettingsleger bij een inval in een vluchtelingenkamp in de Westelijke Jordaanoever.

Het is niet bekend waarom op de man werd geschoten door de soldaten. Nog drie mensen zijn gewond geraakt.

Het Israëlische leger zegt dat het schietincident wordt onderzocht. Het is niet bekendgemaakt waarom het leger een inval deed in het kamp. Zulke invallen vinden de laatste weken vaker plaats op zoek naar verzetsstrijders die volgens Israël "aanvallen hebben gepleegd" op de kolonisten.

Sinds eind maart zijn tientallen mensen omgekomen bij geweld over en weer. Het is de afgelopen weken onrustig geweest na invallen door Israëlische bezettingstroepen in de Al-Aqsa moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Voor zowel moslims als joden is het een belangrijke heilige plek. Dit jaar valt de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de Tempelberg komen.

Kolonisten die onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex bezoeken leidde in afgelopen dagen tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen honderden Palestijnen gewond raakten en gearresteerd werden. Israëlische troepen hebben de moskee meermaals bestormd en aanwezigen bekogeld met rubberkogels, verdovingsgranaten en traangas.

Vanwege de onrust was de grensovergang van Gaza gesloten sinds zaterdag. Dinsdag gaat die weer open voor mensen die in de Gazastrook wonen maar erbuiten werken. Dat zijn ongeveer 12.000 mensen.

© ANP 2022