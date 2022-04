Erdogan roept Poetin op om verder te praten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gezegd dat het "positieve momentum" van eerdere onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Istanbul vastgehouden moet worden.

Beide zijden zouden daarvan kunnen profiteren. Erdogan drong bij Poetin aan op een wapenstilstand en het instellen van vluchtwegen, aldus zijn kantoor.

Hij herhaalde zijn aanbod aan de leiders van Rusland en Oekraïne om naar Turkije te komen voor onderhandelingen die tot een einde van de oorlog moeten . Zondag belde Erdogan nog met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Op zijn beurt liet Poetin aan Erdogan weten dat er geen Russische militaire operatie meer gaande is in de Oekraïense stad Marioepol, wat volgens Oekraïne wel het geval is. De Russische president heeft aan Erdogan vertelt dat Kiev "verantwoordelijkheid moet nemen" voor de mensen die zich verschansen in de staalfabriek van Azovstal en de strijders daar moet oproepen om hun wapens neer te leggen.



"Krijgsgevangenen blijven gegarandeerd leven, krijgen medische zorg en worden behandeld in overeenstemming met de internationaal wettelijke normen", aldus het Kremlin in een verklaring na het telefoongesprek.

Turkije onderhoudt goede relaties met Rusland en Oekraïne. Het land kan daardoor als bemiddelaar een belangrijke rol spelen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Erdogan ontving maandag VN-chef António Guterres, die daarna doorreisde naar Rusland en ook Oekraïne nog bezoekt.

