Twitter draait schorsing Wilders terug

Twitter heeft de schorsing van het account van Geert Wilders teruggedraaid.

Het platform heeft de PVV-leider een standaardbericht verstuurd waarin het laat weten dat er "geen overtredingen" zijn begaan en dat het een fout heeft gemaakt.

"Ik ben er weer!", twitterde Wilders dinsdag aan het eind van de middag. Niet veel eerder had hij nog laten weten dat hij in beroep was gegaan tegen zijn schorsing en niets had gehoord. Hij vond dat het beoordelingsproces nodeloos lang had geduurd, maar heeft uiteindelijk dus wel gelijk gekregen.

De haatpoliticus kon tijdelijk niet bij zijn account vanwege een tweet over de premier van Pakistan. "Ons ondersteuningsteam heeft uw account onderzocht en het lijkt erop dat we een fout hebben gemaakt", staat in het bericht van Twitter dat de PVV'er gedeeld heeft. "We hebben vastgesteld dat er geen sprake is van een overtreding en hebben uw account volledig hersteld.".



In de tweet hekelde de extreemrechtse politicus het "geweld van de intolerante ideologie genaamd islam". Ook beweerde hij dat Pakistaanse burgers die hem doodsbedreigingen hebben gestuurd geïnspireerd zijn door de "nepprofeet Mohammad".

Wilders onthulde vandaag een deel van zijn haatagenda en liet weten een nieuwe poging te zullen ondernemen om met zijn Vlaamse geestverwant Filip Dewinter het Brusselse Molenbeek te bezoeken, op "islamsafari" in de "jihadhoofdstad van Europa", zoals ze het noemen.

