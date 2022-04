Voltalia bouwt twee zonne-energiecentrales in Marokko

De energiemultinational Voltalia gaat twee zonne-energiecentrales bouwen met een totale capaciteit van 117 megawatt in het oosten van Marokko.

Het gaat om één van de zeven aanbestedingen die door het Marokkaanse energieministerie werden uitgeschreven.

Met 117 van 400 megawatt kreeg Voltalia het grootste volume toegewezen. De twee fotovoltaïsche projecten zullen worden verdeeld over twee locaties, Ain Beni Mathat (69 megawatt) en Guercif (48 megawatt), voldoende om 290.000 inwoners van stroom te voorzien.

Het bedrijf plant de bouw voor eind 2023 en ziet het project als een springplank om haar aanwezigheid in Marokko uit te breiden. "We zijn erg blij dat deze locaties in Marokko ons zijn gegund. De energiecentrales zullen bijdragen aan het koolstofarm maken van energie door de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 in de atmosfeer te vermijden", aldus Voltalia-CEO Sebastien Clerc.



Het Marokkaanse team van Voltalia is sinds 2015 actief in Marokko met als doel de energietransitie van het Noord-Afrikaanse land te ondersteunen. De Marokkaanse regering heeft investeringen opgevoerd om de energiesector van het land te stimuleren.

In december 2021 kondigde minister Leila Benali (Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling) aan dat het land werkt aan meer dan 60 projecten voor hernieuwbare energie. Tegen het jaar 2030 wil het land 52 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare energie produceren.

© MAROKKO.NL 2022