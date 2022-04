Discriminatie van moslim-Amerikanen met 9% gestegen

Discriminatie van moslims in de Verenigde Staten is in 2021 met 9 procent gestegen, in vergelijking met het voorgaande jaar.

Dat blijkt uit een rapport dat maandag is vrijgegeven door een moslimgroep voor burgerrechten en belangenbehartiging.

Ambtenaren van de Council on American-Islamic Relations (CAIR) hielden een persconferentie om de bevindingen van het rapport 'Still Suspect: The Impact of Structural Islamophobia' (Nog steeds verdacht: de impact van structurele islamofobie) vrij te geven.

Volgens het rapport ontving CAIR vorig jaar 6.720 klachten die verband houden met immigratie, reisdiscriminatie, wetshandhaving, overbemoeienis van de overheid, haatincidenten, voogdijrechten, incidenten in het onderwijs en incidenten over de vrijheid van meningsuiting.



Het is het hoogste aantal meldingen in 27 jaar. "Deze mijlpaal is alarmerend", zei CAIR-directeur Nihad Awad op de persconferentie. Hij merkte op dat het rapport voor zichzelf spreekt. "Islamofobie is structureel en diep in onze samenleving. Islamofobie is mainstream geworden in Amerika. Het heeft zijn weg gevonden naar de overheidsinstellingen en de publieke sfeer door wetten, beleid, politieke retoriek en andere manifestaties", voegde hij eraan toe.

De belangenbehartigingsorganisatie ontving 2.823 klachten over immigratie en reisdiscriminatie, 745 klachten over discriminatie op de werkplek, 553 klachten over weigering van openbare huisvesting, 679 klachten over rechtshandhaving en overheidsbemoeienis, 308 klachten over haat- en vooroordelen, 278 klachten over vrijheidsberoving, 177 klachten over incidenten in het onderwijs, 56 klachten over vrijheid van meningsuiting tegen BDS en 1.101 algemene klachten.



Het aantal klachten over politie, andere rechtshandhavingsinstellingen en overbemoeienis vanuit de overheid nam in 2021 toe met 55 procent. Het aantal haatincidenten nam toe met 28 procent, het gaan dan om geweldsincidenten, intimidatie en vandalisme.

Awad gelooft dat de Amerikaanse regering een deel van de oplossing kan zijn bij het terugdringen van islamofobie. De groep eist van het Congres om wetgeving aan te nemen die federale financiering van lokale wetshandhavingsinstanties afhankelijk maakt van instanties die haatmisdrijven documenteren en rapporteren aan de nationale database van de FBI. "Dit zou een stimulans zijn voor lokale wetshandhavers om de dreiging van islamofobie serieus te nemen", aldus Awad.

