Transportminister Abdeljalil: regering werkt aan opheffing PCR-testplicht voor vliegreizen

Het opheffen van de PCR-testplicht voor inkomende reizigers is een hoge prioriteit van de regering in Marokko.

Dat meldt minister Mohamed Abdeljalil (Transport en Logistiek) tijdens een mondelinge vragensessie in de Tweede Kamer.

Het afschaffen van de PCR-testplicht voor gevaccineerde toeristen die per vliegtuig naar het land reizen kan bijdragen aan de heropleving van de toeristensector in Marokko, zei Abdeljalil.

Momenteel moeten vliegpassagiers naast een vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test (48 uur) overleggen alvorens ze naar Marokko mogen vliegen. Voor reizigers die Marokko over zee bezoeken gelden andere voorschriften. In afwachting van een alomvattend protocol is een vaccinatiepas òf PCR-test (72 uur) afdoende om het land over zee te betreden.



Passagiers en automobilisten kunnen sinds vorige week weer vanuit Spanje de zeestraat oversteken naar Marokko. Afgelopen twee jaar was dat onmogelijk vanwege de coronapandemie en een geschil tussen Rabat en Madrid. De versoepeling van de inreisvoorwaarden werd positief ontvangen door Marokkaanse diaspora. Iedere zomer maken zo'n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land.

MRE's en de toeristenindustrie in Marokko hebben in de afgelopen weken de regering opgeroepen om het PCR-mandaat voor zowel lucht- als zeereizen in te trekken.

