Gran Canaria: dode en 26 vermisten, waaronder 6 baby's, door gekapseisde migrantenboot uit Marokko

Een vrouw is omgekomen en nog eens 26 anderen worden vermist in de Atlantische Oceaan nadat een kleine boot met 61 inzittenden kapseisde.

De boot zonk 245 kilometer ten zuiden van Gran Canaria op het moment dat een Spaans reddingsschip te hulp schoot.

Onder de vermisten zitten 13 vrouwen en zes baby's, meldt de NGO Caminando Fronteras.

De migranten uit sub-Sahara Afrika startten de levensgevaarlijke reis in Cap Bojador in de Marokkaanse Sahara. Helena Maleno van de NGO had contact met de inzittenden van de boot en lichtte de autoriteiten in nadat ze door kreeg dat de boot in problemen verkeerde. Het schip raakte uit koers en zette door naar het zuiden, GPS-coördinaten werden naar de NGO gestuurd.



Een vliegtuig van de Kustwacht (SASEMAR) werd naar het gebied gestuurd om de boot te vinden. Ook twee vrachtschepen in het gebied, een tanker uit Hong Kong en een uit Frankrijk, werden naar de locatie van de gekapseisde boot geleid voordat de Kustwacht omstreeks 01.00 uur ter plaatse arriveerde.

De reddingsboot van de Kustwacht, die al 80 overlevenden aan boord had nadat het opvarenden uit twee andere opblaasbare boten had gered, slaagde erin 22 mannen, 10 vrouwen en 2 kinderen van de gekapseisde boot te redden. Ook het lichaam van de overledene werd geborgen.

Een uitgezonden helikopter kon geen andere overlevenden vinden.

