Verdachte opgepakt in zaak mishandeling PSG-speelster Hamraoui

Een verdachte van de mishandeling van voetbalster Kheira Hamraoui van Paris Saint-Germain is woensdag aangehouden.

Dat meldt het bureau van de aanklager in Versailles. De aanklager liet later op de dag weten dat de man weer is vrijgelaten.

Een bron dicht bij het onderzoek heeft aan persbureau AFP gezegd dat de verdachte "bekend was bij de politie" en "een vriend" was van Aminata Diallo, een teamgenote van Hamraoui. Hij zou "een rol hebben gespeeld in de aanval" en "kort voor het incident contact zou hebben gehad met Diallo".

Diallo en Hamraoui, concurrenten van elkaar voor dezelfde positie bij de club uit Parijs, zaten na een feestje op 4 november vorig jaar samen in een auto. Twee gemaskerde mannen hielden het voertuig aan en trokken Hamraoui uit de auto, om haar vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan.



Diallo werd eerder in het onderzoek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar werd daarna zonder aanklacht weer vrijgelaten. Ze heeft altijd ontkend dat ze iets met de mishandeling te maken heeft.

"Het is ons niet bekend dat een vriend van Diallo in hechtenis is genomen", liet de advocaat van Diallo weten. "Aminata wil meer dan wie ook dat de waarheid naar boven komt in deze zaak.".

© ANP 2022