Hongarije en Roemenië bereid om Marokkaanse studenten uit Oekraïne te verwelkomen

Hongarije en Roemenië zeggen klaar te zijn om ruim 2.000 Marokkaanse studenten uit Oekraïne te verwelkomen.

Dat meldt minister Abdellatif Miraoui (Hoger Onderwijs). Beide landen hebben een onderwijssysteem dat vergelijkbaar is met dat van Oekraïne en bieden onderwijsdiploma's die worden erkend door Marokko.

Van de 7.200 Marokkanen die in Oekraïne studeerden volgden er 5.400 (75 procent) een opleiding geneeskunde, tandheelkunde of farmacie. Gedwongen om Oekraïne te verlaten na de Russische militaire invasie, willen de meesten van hen de studie voortzetten in Marokko. De onderwijscommissie ziet dat liever niet gebeuren en hekelt het dreigende gevaar voor de kansengelijkheid als het onderwijssysteem in het land wordt overbelast door de opvang van Marokkaanse studenten uit Oekraïne.

Nadat het onderwerp in de afgelopen weken werd overschaduwd door economisch nieuws kwam het onderwerp dinsdag weer aan bod in de Tweede Kamer. De onderwijsminister beantwoorde vragen over het tekort aan opvangcapaciteiten in Marokkaanse onderwijsinstellingen. Het land telt bijvoorbeeld 2.000 plaatsen voor farmaciestudenten terwijl daarbovenop plek nodig is voor 1.900 Marokkaanse studenten uit Oekraïne. Er is dus geen plek. Miraoui verzekerde dat zijn ministerie hard op zoek is naar andere oplossingen.



Marokko is in gesprek met Roemenië, Hongarije en Bulgarije. "Deze landen verwelkomen elk jaar bijna 1.000 Marokkaanse medische studenten. "Aan de diploma's wordt gelijkwaardigheid verleend door het Ministerie van Hoger Onderwijs.", zei minister Miraoui.

Marokkaanse 1e en 2e jaar studenten uit Oekraïne zouden kunnen worden geïntegreerd in Roemeense instellingen voor hoger onderwijs. Het onderwijsministerie in Roemenië zal binnenkort bekend maken hoeveel studenten in het land terecht kunnen, hetzelfde geldt voor Hongarije, wiens ambassade eerder liet weten 1.000 Marokkaanse studenten te kunnen verwelkomen.



Studenten die ervoor kiezen om hun studie in een van deze twee landen voort te zetten moeten nog wel een toelatingsexamens afleggen, maar die zullen in Marokko worden georganiseerd, zegt Miraoui. Het ministerie overweegt ook nog de mogelijkheid tot afstandsonderwijs. De optie werd onlangs aangeboden door het Oekraïense ministerie van Onderwijs maar aan het plan kleven praktische problemen met bijvoorbeeld de toegang tot betrouwbaar internet in het Oost-Europese land.

Van de 7.200 Marokkaanse studenten uit Oekraïne is het merendeel het conflictgebied ontvlucht, daarvan is 3.000 teruggekeerd naar Marokko. Studenten die niet terugkwamen hebben zich ingeschreven bij andere universiteiten in Europa.

© MAROKKO.NL 2022