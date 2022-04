Marokko en Spanje plannen bijeenkomst over afbakening maritieme gebieden

Rabat en Madrid zijn in gesprek over de afbakening van maritieme gebieden aan de Atlantische kust.

Dat maakte minister José Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) dinsdag bekend tijdens een persconferentie.

Er komt "binnenkort" een bijeenkomst waarin "wederzijds respect" de boventoon zal voeren, zei Albares. Volgens de president van de Canarische Eilanden, Angel Víctor Torres, zal de bijeenkomst "volgende week" al plaatsvinden.

Spanje en Marokko richtten in 2001 een werkgroep op die zich bezighield met de maritieme grenzen tussen de twee landen. De laatste bijeenkomst vond echter plaats in 2005, tijdens het bewind van regeringsleider José Luis Rodriguez Zapatero.



De twee landen hebben onlangs hun diplomatieke ruzie bijgelegd en hebben zich voorgenomen de betrekkingen te herstellen. Er is een voorlopige routekaart waarin 16 punten staan opgesomd die de toekomst van de onderlinge betrekkingen invulling moet geven. De reactivering van de werkgroep voor maritieme grenswetgeving is daar één van.

Conflict over zeerechten

Jarenlang heeft de afbakening van wateren spanningen veroorzaakt tussen Marokko en Spanje, vooral na olie-exploraties in het gebied. De Marokkaanse maritieme grenswetgeving die begin 2020 werd aangenomen zorgde dan ook voor veel weerstand in Madrid.



De Spaanse media reageerde vijandig op de zet van Marokko om de maritieme grenzen in de wateren tussen de kust van de Marokkaanse Sahara en de Spaanse Canarische Eilanden te formaliseren. In haar territoriale zee heeft Marokko immers het recht pijpleidingen, kabels en navigatieapparatuur te installeren en te beschermen.

"De wetten zijn bedoeld om het nationale juridische arsenaal bij te werken", in overeenstemming met "de totale soevereiniteit van het koninkrijk over zijn effectieve grenzen, ter land en ter zee", zei minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, vlak voor de goedkeuring van de wet door het parlement in Rabat in 2020.

"We willen geen voldongen feit opleggen, maar we zijn klaar voor een dialoog met Spanje in het kader van onze soevereine rechten", zei Bourita in zijn toespraak voor het Parlement.

