Marokko neemt deel aan Oekraïne-bijeenkomst VS en bondgenoten

De Verenigde Staten (VS) en veertig bondgenoten, waaronder Marokko, kwamen dinsdag in Duitsland bijeen om te praten over de bewapening van Oekraïne.

"Deze bijeenkomst zal een maandelijkse contactgroep worden over de zelfverdediging van Oekraïne", zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dinsdag tijdens een bijeenkomst op de luchtmachtbasis Ramstein.

Onder de 40 uitgenodigde landen vinden we de Europese bondgenoten van de VS, maar ook vier Afrikaanse landen waaronder Marokko. Ook landen zoals Australië en Japan deden mee, deze vrezen dat een Russische overwinning in Oekraïne een precedent zal scheppen en de territoriale ambities van China zal aanmoedigen.

Volgens de Amerikanen kan Oekraïne de strijd winnen van Rusland als het over de juiste middelen beschikt. Austin verwelkomde speciaal het voornemen van Duitsland om luchtafweergeschut te leveren aan Oekraïne. Het gaat om vijftig oudere tanks van het type Cheetah, in het Duits Gepard. Deze tanks zijn gemaakt om te kunnen schieten op luchtdoelen en gronddoelen en zijn voorzien van een radar en twee 35-millimeterkanonnen.



Opvallend is wel dat Zwitserland niet wil dat zijn aan Duitsland geleverde munitie voor de Cheetah naar Oekraïne gaat. De Zwitserse regering in Bern wijst op de neutrale status van de Alpenrepubliek en verbiedt dat Berlijn de munitie doorsluist. Duitse media spreken over een aanzienlijk probleem. Het kan zijn dat er munitie beschikbaar is die niet onder de exportregels valt, bijvoorbeeld omdat ze slechts gedeeltelijk in Zwitserland is gemaakt. Maar waarnemers vragen zich af of er dan voldoende voorraad is.

De VS en bondgenoten zullen elke maand bijeenkomen om te bekijken wat Oekraïne nodig heeft voor zijn verdediging tegen de Russen. De bijeenkomst is ook bedoeld om de veiligheid van Oekraïne op langere termijn te waarborgen zodra de oorlog voorbij is. "Het gaat vooral om modernisering en ervoor te zorgen dat hun leger in de toekomst nog sterk is en kan blijven functioneren. Het is geen kwestie van veiligheidsgaranties, maar van hun echte militaire apparaat', zei Pentagon-woordvoerder John Kirby vrijdag tegen verslaggevers.

