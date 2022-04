WHO meldt enorme stijging aantal gevallen van mazelen

Het aantal gevallen van mazelen schiet over de hele wereld omhoog, blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het aantal gemelde besmettingen met mazelen was in de eerste twee maanden van 2022 volgens het rapport 79 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De reden voor de stijging is dat er te weinig kinderen worden ingeënt, deels omdat vaccinatiecampagnes werden onderbroken tijdens de coronapandemie en deels omdat landen om uiteenlopende redenen besloten geld te besteden aan andere zaken, aldus de WHO. In 2020 kregen 23 miljoen kinderen niet de aanbevolen vaccinaties tegen de mazelen, waarschuwt de WHO, meer dan in enig jaar sinds 2009.

Bovendien dwingen conflicten en oorlogen in onder andere Oekraïne, Ethiopië, Somalië en Afghanistan miljoenen mensen om hun huizen te ontvluchten, waardoor kinderen niet worden ingeënt en vaak gedwongen worden om in overvolle behuizing te wonen. Daar is de kans groter dat de kinderen de zeer besmettelijke ziekte oplopen.



Verspreiding

De mazelen worden verspreid via druppeltjes bij het spreken, niezen of hoesten. Een infectie begint met griepachtige symptomen, gevolgd door huiduitslag, en kan tot longontsteking, een middenoorontsteking of zelfs een ontsteking van de hersenen. De ziekte kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor geïnfecteerden vatbaarder worden voor andere ziekten, en zelfs dodelijk zijn.

In januari en februari 2022 werden 17.338 gevallen van mazelen gemeld. Volgens het WHO-rapport vonden er tussen april 2021 en april 2022 in totaal 21 grote uitbraken van mazelen plaats, de meeste in Afrika en het oostelijke Middellandse Zeegebied.

