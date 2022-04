Saoedi-Arabië bekritiseert overmatige selfies door pelgrims in Mekka

Het Saoedische ministerie van Hadj en Umrah stoort zich aan de overmatig selfies in Mekka.

De bedevaart-autoriteit roept pelgrims op om zich te wijden aan aanbidding en zich niet te veel bezig te houden met het nemen van selfies en andere foto's op heilige plaatsen in Mekka.

Het "zeer frequent nemen van foto's" in Masjid al-Haram (Grote Moskee) is een afleiding voor pelgrims die bezig zijn met het eerbieden van Allah. Ook is het storend voor voorbijgangers en kan het leiden tot confrontaties.

Het ministerie roept pelgrims op om bij het maken van foto's in de heilige plaatsen de privacy van anderen te respecteren en geen foto's te maken van mensen die bezig zijn met het verrichten van rituelen.

"Wijd jezelf toe aan je aanbidding in de zuiverste delen van de wereld", schrijft het ministerie in een bericht op Twitter.

© MAROKKO.NL 2022