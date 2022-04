Centraal-Afrikaanse Republiek gaat als eerste Afrikaanse land ook bitcoin accepteren

Centraal-Afrikaanse Republiek wordt het tweede land ter wereld dat bitcoin als wettig betaalmiddel accepteert.

Het straatarme Afrikaanse land gaat daarmee El Salvador achterna dat vorig jaar september de cryptomunt als officiële valuta aannam.

Het parlement van Centraal-Afrikaanse Republiek stemde unaniem in met een wetsvoorstel waarin bitcoin als officiële munteenheid naast de CFA-frank wordt ingesteld. Ook wordt de handel in cryptomunten gelegaliseerd.

Volgens een woordvoerder van de president van Centraal-Afrikaanse Republiek zet het land zich hiermee op de kaart "als een van de moedigste en meest vooruitstrevende landen ter wereld".



Of veel mensen van de cryptomunt gebruik kunnen maken is de vraag, want het land is volgens de Verenigde Naties het op een na armste land ter wereld. Dat komt onder meer door een al haast negen jaar durende burgeroorlog.

Toen El Salvador de bitcoin ging accepteren kreeg dat land stevige kritiek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die organisatie noemde de beslissing gevaarlijk voor de financiële stabiliteit en de bescherming van consumenten.

