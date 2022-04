Taalcursus Spaans en Duits voor taxichauffeurs Agadir

Taxichauffeurs in Agadir kunnen kosteloos een taalcursus Spaans en Duits krijgen.

Het gaat om een proef voor 150 taxichauffeurs in de regio Sous-Massa. Kennis van het Spaans of Duits moet het contact tussen de beroepschauffeurs en toeristen vergemakkelijken.

Taxichauffeurs zijn vaak de eerste mensen die bij aankomst op de luchthaven van Agadir-Al-Massira in contact komen met toeristen. De taalcursus moet hen in staat stellen toeristen warmer te onthalen.

Het initiatief, een primeur in Marokko, werd met tevredenheid onthaald door de taxichauffeurs van Agadir. "We volgen met veel plezier deze trainingen die ons in staat moeten stellen om onze contacten met toeristen te vergemakkelijken. We zijn vastbesloten om van dit project een succes te maken om de aantrekkelijkheid van Agadir te versterken en de veralgemening van het initiatief op nationale schaal mogelijk te maken", verzekerde Belaïd Ouanam, voorzitter van de Tawada-vereniging van taxichauffeurs in Agadir.



De vrijwillige taalcursus komt bovenop de verplichte training voor taxichauffeurs waar de autoriteiten onlangs mee zijn gestart. De taxipas is sinds deze maand verplicht voor taxichauffeurs die zich willen aanmelden voor het socialezekerheidsfonds CNSS. Voorwaarde voor de chauffeurspas is dat taxichauffeurs een verplichte cursus volgen.

Ook andere toerismeprofessionals in Marokko volgen taalcursussen. Reisgidsen in Marrakech, Essaouira, Fez, Rabat, Tanger en Tetouan nemen deel aan opleidingsprogramma om Hebreeuws te leren. Het enthousiasme bij de toeristengidsen werd aangewakkerd door de verwachte aankomst van zo'n 1,5 miljoen Israëlische toeristen de komende jaren.

© MAROKKO.NL 2022