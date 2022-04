Foto's van naakte, gemartelde vrouw op BlackBerry bij Taghi gevonden, mogelijk Naima Jillal

Op de Blackberry die in december 2019 is aangetroffen bij Ridouan Taghi zijn volgens Het Parool foto's aangetroffen van een naakte, gemartelde vrouw.

Het zou gaan om heftige beelden, waarop te zien is hoe een naakte vrouw is vastgebonden op een stoel. Er zouden ook beelden van afgeknipte ledematen zijn gevonden.

Justitie vermoedt dat het de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal betreft. Zij verdween in oktober 2019 spoorloos nadat ze op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt. Op een van de foto's zou de vrouw naakt te zien zijn, met tape vastgebonden op een stoel, schrijft Het Parool. Op een andere foto zou een close up te zien zijn van de romp van de vrouw, zittend op de stoel, met op haar buik een kennelijk afgeknipte duim of vinger en vermoedelijk een teen. Op haar romp zitten volgens justitie waarschijnlijk bloedvegen. Op een derde foto ligt de vrouw naakt op de grond, op haar buik.

De recherche maakt uit de metadata van de foto's op dat die zijn gemaakt in de nacht van 20 op 21 oktober 2019, even na middernacht. De verdwijning van Naima Jillal was op 20 oktober 2019 rond half tien 's avonds, toen ze door een donkere auto was opgepikt bij de Albert Heijn To Go vlak bij haar appartement aan de Gustav Mahlerlaan Amsterdam Zuid.



De politie zei eerder al te vrezen dat Naima Jillal mogelijk het slachtoffer is van een afrekening in het criminele circuit. Haar verdwijning had mogelijk te maken met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen. Mogelijk circuleerden een of meerdere foto's van Jillal in het criminele milieu. Het korps houdt er vanwege die foto's rekening mee dat de vrouw is overleden. In november 2019 zaten kortstondig drie verdachten vast voor haar verdwijning.

In maart 2021 vonden de Belgische en Nederlandse politie in een loods in de haven van Antwerpen mogelijke sporen van Jillal. Onder de grond lagen kleding en een handtas. De recherche had de Belgische autoriteiten om assistentie gevraagd, omdat onderzoek had uitgewezen dat Jillal mogelijk in de loods was geweest. De loods werd minutieus onderzocht, ook met de inzet van speurhonden en een grondradar, maar Jillal zelf werd niet gevonden.

Taghi's advocaat Inez Weski laat aan Het Parool weten dat het "forensisch volstrekt onduidelijk is waar die telefoon of die foto's vandaan komen". Ze zegt dat "niet kan worden gesteld dat deze telefoon aan mijn cliënt kan worden gelinkt".

