Casablanca: 80 arrestaties wegens eten tijdens vastenperiode (video)

De politie in Casablanca heeft woensdag 80 mensen opgepakt in een café in Casablanca omdat ze in het openbaar eten consumeerden tijdens de vastenperiode.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN woensdag. De meeste arrestanten zijn jonge tieners die studeren bij scholen in de omgeving van het café.

De politie rukte uit nadat omwonenden klaagden over luide muziek en overlast van rokende jongeren. De meeste arrestanten werden later op de avond vrijgelaten.

Het is niet duidelijk of arrestanten zullen worden vervolgd. Artikel 222 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt moslims om tijdens de vastenperiode in de ramadan in het openbaar te eten of te drinken, de groep jongeren begaf zich echter niet in het openbaar.



De politie in Marokko arresteert jaarlijks meerdere overtreders tijdens de vastenmaand. Maar er heerst steeds meer kritiek tegen de draconische regelgeving die volgens velen een belemmering vormt voor de persoonlijke vrijheden die nota bene worden gegarandeerd door artikel 3 van de Marokkaanse grondwet.

Volgens artikel 3 is de islam "de religie van de staat" maar is ook voor iedereen "de vrije uitoefening van geloof gegarandeerd". In voorgaande jaren zijn vooral jongeren in opstand gekomen tegen de omstreden wet door gezamenlijk te eten in het openbaar, op klaarlichte dag.

De protesten werden door tegenstanders veroordeeld met het argument dat het schendingen zijn die indruisen tegen heilige overtuigingen van moslimgemeenschappen.

