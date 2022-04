Spanje ontvangt formele waarschuwing Algerije: gaskraan gaat dicht als gas aan Marokko wordt doorverkocht

Het Algerijnse ministerie van Energie heeft woensdag Spanje gedreigd het gasleveringscontract te verbreken als het gas "naar een derde bestemming" zou gaan.

De waarschuwing van het Algerije kwam nadat energieminister Mohamed Arkab door zijn Spaanse ambtgenoot Teresa Ribera werd geïnformeerd over het besluit van Spanje om de EMPL-gaspijpleiding te gebruiken om een ander land van aardgas te voorzien.

De gasleveringen zouden "vandaag of morgen" worden gestart. De mededeling van de Spaanse minister noemde Marokko niet bij naam maar de regering in Madrid liet in februari al weten Marokko te zullen helpen de aankoop van vloeibaar aardgas (LNG).

"Elke routering van Algerijns aardgas die bedoeld is voor Spanje, waarvan de bestemming geen andere is dan die voorzien in de contracten, zal worden beschouwd als een schending van de contractuele verbintenissen en kan leiden tot de schending van het contract dat Sonatrach bindt", waarschuwde het Algerijnse ministerie.



De Algerijnse energiereus Sonatrach leverde in 2021 meer dan 40 procent van het door Spanje geïmporteerde aardgas. Het grootste deel werd geleverd via de onderzeese gaspijpleiding van Medgaz, met een capaciteit van 10 miljard kubieke meter per jaar.

Een ander deel van het Algerijnse gas werd tot november geleverd via de gaspijpleiding die door Marokko loopt. Algiers besloot het contract met Marokko niet te verlengen als gevolg van de diplomatieke breuk tussen de twee landen.



Deze laatste Algerijnse dreiging komt ten tijde van opgelopen spanningen tussen Algiers en Madrid over de kwestie van de Sahara. Spanje, dat voor zijn gasvoorziening sterk afhankelijk is van Algerije, heeft in maart een radicale koerswijziging doorgevoerd toen het publiekelijk steun verleende aan het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.



Zaterdag beschreef de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune de ommekeer van Madrid als "moreel verwerpelijk en historisch onaanvaardbaar", maar verzekerde nadien dat Algerije nooit zou afzien van zijn toezeggingen om gas aan Spanje te leveren, ongeacht de omstandigheden.

Als reactie zei de Spaanse buitenlandminister Jose Manuel Albares dat de regering in Madrid een "soeverein besluit" heeft genomen en daar verder niets meer aan wenst toe te voegen. "Ik ga geen steriele controverses aanwakkeren", zei Albares. Woensdag deed Albares een nieuwe verzoeningspoging door aan te geven een goede relatie met zowel Marokko als Algerije na te streven.

