Marokko verlengt noodtoestand tot 31 mei

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand verlengd tot eind mei.

Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 31 maart te beëindigen. De noodtoestand in Marokko werd in maart 2020 voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 24 keer verlengd.

De coronasituatie in Marokko is de laatste maanden aanzienlijk verbeterd. In de laatste week werden rond de 200 nieuwe besmettingen geregistreerd. Ook het aantal sterfgevallen is gezakt; vijf in de afgelopen zeven dagen.

Een duidelijke reden voor het verlengen van de noodtoestand is er niet maar het geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" zodra een nieuwe coronagolf uitbreekt.



Het land heeft de afgelopen twee jaar drie coronagolven meegemaakt die opgevolgd werden met draconische maatregelen vanuit de regering, zo ging het land meermaals op slot en werd twee keer maandenlang een avondklok ingevoerd.

Een verplichte vaccinatiepas moest het land weer geleidelijk in beweging brengen maar stuitte op veel verzet.

