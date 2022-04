Sahara: Mauritanië nog niet klaar om koers Spanje te volgen

Mauritanië is er nog niet klaar voor om dezelfde weg in te slaan als Spanje en steun te verlenen voor de Sahara-plannen van Rabat.

De positie van Nouakchott blijft onveranderd, zei de Mauritaanse regeringswoordvoerder Melainine Ould Eyih woensdag op een persconferentie.

De bewindsman benadrukte dat zijn land "positieve neutraliteit" in acht blijft nemen, in overeenstemming met de beslissingen van de Verenigde Naties. Wel blijft het West-Afrikaanse land de situatie "met veel belangstelling volgen" en staat het klaar om "een rol te spelen om de zaken voor te helpen".

De verklaring van woensdag ligt in lijn met die van president Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani. Die sprak in juli 2021 ook over de "positieve neutraliteit" van zijn land. Hij hoopte op het voortzetten van goede betrekkingen met alle partijen die betrokken zijn bij het regionale geschil.



Met de verklaring reageert Ould Eyih op speculaties die al wekenlang spelen over een mogelijke ommekeer in het Sahara-standpunt van Mauritanië.

Ould Eyih sprak ook kort over de dood van twee Mauritaanse goudzoekers die vorige week werden gedood door Polisario-milities. Hij riep de eigen bevolking op verantwoord om te gaan met de bewegingsvrijheid en gevaarlijke nogo-zones in het grensgebied te mijden. De bufferzone tussen Marokko en Mauritanië is het werkterrein van smokkelbendes, mensenhandelaren en terroristische groeperingen.

