Madrid: rebellerende Spaanse minister ontmoet Polisario-delegatie

De Spaanse bewindsman van Izquierda Unida (Verenigd Links) sprak met afgevaardigden die het Front vertegenwoordigen in Spanje en Europa, Oubi Bachir en Abdullah Arabi.

De bijeenkomst was bedoeld als veroordeling van het nieuwe Sahara-standpunt van Madrid en als steunbetuiging aan het separatistische Polisario-Front.

De voorman van Izquierda Unida (IU) is een felle tegenstander van de Sahara-plannen van Marokko en hekelt de recente steun van zijn regering voor het autonomieplan van Rabat. "Izquierda Unida accepteert dit soort spellen niet en we gaan er alles aan doen om deze situatie om te buigen", zei de IU-politicus.



De ontmoeting vond plaats slechts drie weken nadat premier Pedro Sánchez een overeenkomst sloot met koning Mohammed VI van Marokko en een nieuwe samenwerking tussen Rabat en Madrid inluidde. Als reactie besloot Polisario alle contact met de Spaanse regering op te schorten.

De ontmoeting tussen de Spaanse minister en het Front is een klap in het gezicht van premier Sanchez die sinds de vorming van zijn linkse regeringscoalitie in januari 2020 erin was geslaagd de ministers van coalitiepartij Unidas Podemos in het gareel te houden. Zelfs de voormalige secretaris-generaal van die partij, Pablo Iglesias, heeft zich tijdens zijn regeringsperiode gehouden aan de ongeschreven regel om niet aan tafel te zitten met het Front, ondanks dat hij een uitgesproken voorstander is van de separatisten.



Bovendien nam Iglesias in februari 2020 afstand van het initiatief van partijgenoot Nacho Álvarez tijdens zijn ontmoeting met vertegenwoordigers van Polisario. "Het is het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de positie van Spanje over de Sahara bepaalt", zei hij destijds in verklaringen aan de pers.

Die opmerkelijke politieke lijn van Madrid werd door Polisario-vertegenwoordiger Arabi beschreven als "slavernij" jegens Marokko. "Voordat ze zich bij de regering voegden toonde de Podemos-leiding sympathie voor de Sahrawi-zaak maar nu hebben ze ons laten vallen" , klaagde Arabi destijds.

