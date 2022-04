Gearresteerde caféganger: 'politie eiste menstruatiebloedonderzoek om verbreking vasten te legitimeren'

Een van de vrouwen die woensdag in Casablanca werd gearresteerd wegens consumptie tijdens de vastenperiode zegt onderworpen te zijn geweest aan een menstruatiebloedonderzoek.

Het onderzoek was volgens haar bedoeld om te legitimeren waarom ze zich niet onthield van eten en drinken tijdens de vastenperiode.

In een video vertelt de jonge vrouw over het "vernederende" en "mensonterende" onderzoek dat een politieagente bij haar uitvoerde. Een politiewoordvoerder ontkent dat mensen fysiek zijn onderzocht en laat tegenover nieuwsdienst Alyaoum24 weten dat arrestanten "onder humanitaire omstandigheden" werden verhoord alvorens ze werden vrijgelaten.

Ook regeringswoordvoerder Mustapha Baitas sprak tijdens de persconferentie na de ministerraad vandaag over "humane omstandigheden" na vragen over de arrestatie van tientallen jongeren in een café in Casablanca.



De politie in Casablanca arresteerde woensdagmiddag ruim 80 jongeren in een café in het stadscentrum omdat ze in het openbaar eten consumeerden tijdens de vastenperiode. Agenten bezochten na klachten van omwonenden de horecagelegenheid en namen arrestanten mee voor verhoor. Het merendeel werd dezelfde middag vrijgelaten en hun dossiers doorverwezen naar het openbaar ministerie.

Artikel 222 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt moslims om tijdens de vastenperiode in de ramadan in het openbaar te eten of te drinken. De politie in Marokko arresteert jaarlijks meerdere overtreders tijdens de vastenmaand. Arrestanten riskeren celstraffen van één tot zes maanden en een geldboete tot 120 DH (€ 11).



Maar er heerst steeds meer kritiek tegen de draconische regelgeving die volgens velen een belemmering vormt voor de persoonlijke vrijheden die nota bene worden gegarandeerd door artikel 3 van de Marokkaanse grondwet.

In voorgaande jaren zijn vooral jongeren in opstand gekomen tegen de omstreden wet door gezamenlijk te eten in het openbaar, op klaarlichte dag.

