Omstreden baas grens- en kustwacht EU opgestapt na ophef over terugduwen migranten

De directeur van de Europese grens- en kustwacht Frontex, Fabrice Leggeri, is opgestapt.

Het agentschap ligt al maanden onder vuur na onthullingen over het illegaal terugduwen (push-backs) van bootjes met asielzoekers op de Middellandse Zee en de manier waarop de Fransman met de beschuldigingen omging. Hij ontkende misstanden en greep niet in.

De 54-jarige Leggeri diende donderdag zijn ontslag in. Het mandaat van Frontex is na zijn aantreden in 2015 "stilletjes maar feitelijk veranderd", schrijft hij in zijn ontslagbrief. De raad van bestuur stemde vrijdag met het vertrek van Leggeri in. Hij ontkomt aan een tuchtzaak die hem boven het hoofd zou hangen, melden onder meer de Franse krant Le Figaro en het Britse The Guardian.

Naar Frontex en Leggeri liepen al verschillende onderzoeken, onder meer van de EU-fraudedienst OLAF en van de Europese Ombudsman. Dat eerste onderzoek is klaar en zou reden zijn voor een disciplinaire procedure tegen de directeur.



Push-backs

Eind 2020 al riepen Europarlementariërs op tot Leggeri's vertrek nadat mediaberichten over de betrokkenheid van Frontex bij push-backs zich opstapelden. Personeel zou meermaals hebben weggekeken bij of zelfs een aandeel hebben gehad in het terugduwen van bootjes vol asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije.

Internationale media, waaronder het Nederlandse Pointer en Lighthouse Reports, toonden eind vorig jaar ook beelden van push-backs van vluchtelingen in Kroatië die in busjes door gemaskerde politiemensen naar de grens werden gereden en naar Bosnië en Herzegovina gejaagd. De autoriteiten van Kroatië zeggen de misstanden te hebben aangepakt.



Ondanks het wantrouwen in de leiding van het agentschap drong de EU in mei vorig jaar toch aan om Frontex in te zetten om de migratiecrisis rondom de Middellandse Zee aan te pakken. De EU riep Spanje op het agentschap in te zetten tegen migranten die vanuit Marokko naar Spanje reisden. Spanje weigerde en sprak van een "diplomatieke kwestie" met Marokko, en geen migratiekwestie.

Frontex

Frontex werd in 2004 opgericht voor de migratiebeheersing in de EU. In 2016 werd de organisatie omgevormd vanwege de toenemende migratiestromen naar Europa. De taken werden uitgebreid met ondersteuning van de lidstaten bij de bewaking van de grenzen en de strijd tegen mensenhandel en migrantensmokkel.



In 2019 gaven de EU-landen groen licht voor verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de dienst, zodat die een coördinerende rol kan spelen bij het terugsturen van mensen die geen recht hebben op verblijf in Europa.

Frontex heeft van alle EU-agentschappen het grootste budget.

