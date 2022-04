VN: ruim 3.000 vluchtelingen vermist of overleden op weg van Marokko naar Europa

Meer dan drieduizend vluchtelingen uit Afrika zijn in 2021 overleden of vermist geraakt tijdens pogingen om Europa te bereiken

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Verenigde Naties (VN). Het gaat voornamelijk om sub-Sahara migranten die het Europese continent wilden bereiken via de mediterrane en Atlantische zeeroutes. Het dodental is verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Van de migranten probeerden er 1924 de Middellandse Zee over te steken, terwijl 1153 op weg waren naar de Canarische Eilanden in de Atlantische Oceaan. Het dodental voor deze routes, die grotendeels in Marokko beginnen, lag in 2020 op 1544. "Verontrustend is ook dat sinds het begin van het jaar nog eens 478 mensen zijn omgekomen of vermist op zee", zei UNHCR-woordvoerder Shabia Mantoo op een persconferentie in Genève.

Het VN-orgaan zegt dat vanwege de coronapandemie, die door bijvoorbeeld lockdowns grenssluitingen tot gevolg had, veel wanhopige mensen hulp zoeken bij mensensmokkelaars. Die sturen migranten de zee op in volgepakte, niet-zeewaardige opblaasboten. Het komt regelmatig voor dat deze boten leeglopen of kapseizen.



Op beide routes zijn particuliere reddingsorganisaties actief, maar de hulp is beperkt. Het gros van de schepen kunnen vanwege blokkades meestal niet uitvaren.

Mantoo waarschuwt dat niet alleen de reizen over zee levensgevaarlijk zijn, maar ook de routes over land. In de Sahara, in detentiecentra en in afgelegen grensgebieden zouden mogelijk nog meer doden vallen. De VN-organisatie heeft € 155 miljoen nodig voor een nieuwe strategie om duizenden vluchtelingen te helpen.



