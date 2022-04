Twitter blokkeert opnieuw account Geert Wilders

Het Twitteraccount van haatpoliticus Geert Wilders is opnieuw geblokkeerd, meldt hij aan het ANP.

Welke tweet de aanleiding was voor de blokkade, weet hij niet. Wilders heeft beroep aangetekend tegen het besluit.

Eerder deze maand werd Wilders' account ook al enkele dagen geblokkeerd. Toen was de aanleiding een tweet die hij richtte aan de Pakistaanse president, waarin de PVV-leider het had over de "vele doodsbedreigingen die hij kreeg van mensen uit Pakistan. Afgelopen dinsdag draaide Twitter die schorsing terug.

Wilders laat weten het "ongelooflijk" te vinden dat hij zijn account niet meer kan gebruiken. Volgens een screenshot heeft Twitter hem geschorst omdat hij de regels omtrent 'haatdragend gedrag' heeft overtreden.



"Je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte", aldus het Helpcentrum van Twitter.

Ook accounts "met als hoofddoel" het aanzetten tot kwaad doen van anderen worden niet toegestaan, aldus het sociale medium.

© ANP/Marokko.nl 2022