Ophef na video van vrouw in Marokko die straatkat voert aan haar hond

Op internet wordt met verontwaardiging gereageerd op een vrouw in Marokko die haar hond een straatkat probeert te voeren.

In de veelgedeelde video is te zien hoe de jonge vrouw een kat, die vermoedelijk in de val is gelopen, aan haar hond geeft en vraagt of hij hem wil opeten.

De kat in de video ziet er verwaarloosd uit en verkeert in slechte staat. De hond, een zwarte labrador, pakt het beest op met zijn bek en lijkt verward over wat hij met het beest moet doen.

De beelden, die vermoedelijk zijn opgenomen in Kenitra, zorgen voor ophef. Onder de hashtag #السجن_لقاتلة_القطط (celstraf voor de kattenmoordenaar) worden autoriteiten opgeroepen de vrouw juridisch te vervolgen.



Op sociale netwerken wordt vermoedt dat de kat is vergiftigd en dat kan in Marokko bestraft worden met een celstraf van twee tot zes maanden en een geldboete van maximaal 250 DH (€ 23).

Het is niet duidelijk waar de kat vandaan komt of wat er nadien met het dier is gebeurd.

