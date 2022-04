Israëlische soldaat en Palestijnse burger doodgeschoten op Westoever

Op de bezette Westelijke Jordaanoever is vrijdag een Palestijnse man doodgeschoten door Israëlische troepen.

Dat meldt het Palestijnse ministier van Volksgezondheid.

Later op de dag werd een militair van het Israëlische bezettingsleger doodgeschoten door twee Palestijnen. De Israëliër werkte als bewaker bij een wachtpost nabij Ariël, ook in het bezette Westoever. De aanvallers zouden met een vluchtauto zijn ontkomen. Bezettingstroepen zijn een zoekactie naar de daders begonnen. Wegen in het gebied zijn om die reden afgesloten.

Sinds begin deze maand lopen de spanningen in bezet Oost-Jeruzalem op. Dit jaar valt de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de heilige plekken komen.



Kolonisten die onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex bezoeken leidde in afgelopen weken tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen gewond raakten door Israëlische kogels en traangaspatronen. Honderden anderen werden opgepakt en afgevoerd.

Spanningen liepen verder op nadat joodse nationalisten, geleid door extremistische wetgever Itamar Ben Gvir, probeerden te marcheren naar de Damascuspoort, een van de hoofdingangen van de oude stad die door Palestijnen wordt gebruikt. De groep nationalisten scandeerde "dood aan Arabieren".

