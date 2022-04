OPEC-fonds akkoord met financiering 2e onderzoeksfase gaspijpleidingproject Marokko-Nigeria

Marokko en het OPEC-fonds hebben een overeenkomst gesloten over de financiering van de voorstudies voor het Marokko-Nigeria-gaspijpleidingproject.

Het gaat om een gedeeltelijke financiering voor de tweede fase van het pre-project studiedetail (FEED - Front-End Engineering Design) van de gaspijpleidingverbinding tussen Nigeria en Marokko.

Het OPEC-fonds heeft 14,3 miljoen toegezegd aan het nationale grondstoffenbedrijf (ONHYM). De overeenkomst werd getekend door minister Nadia Fettah Alaoui (Financiën), ONHYM-directeur Amina Benkhadra en OPEC-fonds-directeur Abdulhamid al Khalifa.

Het OPEC-fonds voor internationale ontwikkeling is sinds 1976 de intergouvernementele instelling voor financiering van ontwikkelingsprojecten van de OPEC. Het gaspijpleidingproject in Noordwest-Afrika wordt gezien als één van de grootste katalysatoren voor de economische ontwikkeling in de regio.



Het prestigieuze gaspijpleidingproject is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. De samenwerkingsovereenkomst werd in mei 2017 ondertekend en is bedoeld om de energie-autonomie van de regio ondersteunen.

De studie, medegefinancierd door Islamitische Ontwikkelingsbank (IDB), bestaat uit het voorbereiden van de documentatie voor de uitvoering van het gaspijpleidingproject en het afronden van de technische, financiële en juridische analyses.

© MAROKKO.NL 2022