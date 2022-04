Marokkaanse regering van plan minimumlonen en gezinstoelagen te verhogen

De Marokkaanse regering onderhandelt met vakbonden en de ondernemersvereniging CGEM over loonsverhogingen en verhogingen van de sociale uitkeringen.

De partijen hopen vóór 1 mei, de Dag van de Arbeid, een nieuwe overeenkomst te bereiken.

Het voorstel van de regering omvat twee belangrijke wijzigingen ten gunste van werknemers en gezinnen met kinderen. Het minimumloon moet omhoog met 10 procent.

De verhoging van het minimumloon zou in twee jaar moeten worden doorgevoerd; vijf procent vanaf september 2022 en nog eens 5 procent een jaar later.



De kinderbijslag voor gezinnen met meer dan drie kinderen moet omhoog van 36 DH naar 100 DH (€ 3,50 naar € 9,50) per maand. De verhoging komt bovenop de CNSS-toelage, momenteel vastgesteld op maandelijks 300 DH (€ 28) voor elk van de eerste drie kinderen.

Om de gelijkheid tussen de publieke en de private sector te bevorderen is de regering ook van plan het minimumloon voor ambtenaren te verhogen met 16 procent, van 3.000 DH (€ 285) tot 3.500 DH (€ 330) per maand.



Door aanpassingen in de ambtenarensalarissen worden minimumloonmedewerkers in de overheidssector echter steeds schaarser. Salarissen voor werknemers in de schalen 5 en 6, de laagste rang, vertegenwoordigen slechts 13 procent van de totale personeelsuitgaven bij de overheid.

Met het nieuwe voorstel wordt bovendien afscheid genomen van de drempel van 3.240 dagen die nodig is om het CNSS- pensioen te ontvangen. Volgens de nieuwe aanpak zullen pensioenen worden berekend op basis van het aantal gewerkte dagen.

