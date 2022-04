Zondag laatste dag Ramadan, Eid al-Fitr is maandag

algemeen 30 apr 17:32

De maan is niet waargenomen in Saoedi-Arabië. Eid al-Fitr wordt in Nederland dus gevierd op maandag 2 mei 2022.

De religieuze autoriteiten in Saoedi-Arabië bevestigen dat morgen de 30e van de maand Ramadan is. Voor Marokkaanse moslims in Nederland wil dat zeggen dat we dus nog een dag mogen vasten en maandag feest vieren. Moslims volgen de islamitische kalender, die is gebaseerd op de stand van de maan. Wanneer de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is, begint de nieuwe maand. Dat zou op zaterdagavond of zondagavond gebeuren, en daarom keken deskundigen in de Arabische wereld zaterdag naar het zwerk.

Ze zagen zaterdagavond nog geen maan, maakte de Saoedische staat bekend. Dat betekent dat de vastenmaand Ramadan nog niet voorbij is. De dunne maansikkel verschijnt zondagavond wel in de lucht en dan begint de maand shawwal. Moge Allah ons vasten en onze goede daden accepteren. © MAROKKO.NL 2022