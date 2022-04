Algerijnen verwijten Frans-Marokkaanse komiek Debbouze voor mislopen WK-ticket

De Algerijnse pers beschuldigt de Frans-Marokkaanse komiek Jamal Debbouze van betrokkenheid bij het mislopen van het WK-ticket voor het Algerijnse voetbalelftal.

De Algerijnen zijn er van overtuigd dat Debbouze samenspande met de Gambiaanse scheidsrechter Gassama Bakary om invloed uit te oefenen op de uitslag van de play-off tegen Kameroen afgelopen maart. Debbouze zou volgens de Algerijnen hebben gehandeld in opdracht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF.

Algerije had in Kameroen met 1-0 gewonnen, maar voor eigen publiek stond het na blessuretijd 1-2. Op basis van uitdoelpunten plaatste Kameroen zich zo voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Volgens de Algerijnse bond heeft de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt in de return, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. "We gaan alle wettelijk toegestane middelen gebruiken om deze wedstrijd opnieuw te laten spelen", aldus Algerije vorige maand.



Recente uitspraken van oud-international Mohamed Khazrouni lijken de oorzaak van de wilde aantijgingen aan het adres van Debbouze. "In Marokko is er een bemiddelaar, Jamal Debbouze, in de Gassama-zaak. Als het makkelijk was geweest, had de FIFA zo snel mogelijk een besluit genomen", zei Khazrouni op de Algerijnse zender Elbilad.

Eerder werd ook FRMF-eindbaas Fouzi Lekjaa beschuldigt van inmenging. "Ik ben geen expert in arbitrage, maar wij, als atleten, hebben informatie. Lekjaa kon de nederlaag in Qatar tegen het Algerijnse team niet uitstaan", zei Khazrouni.



Op de vraag wat de Marokkaanse komiek met de zaak te maken heeft antwoorde de Algerijnse complottheoreticus dat Debbouze het 'Marrakech Festival of Laughter' organiseerde. Hij zou daar de Marokkaanse koning en Lekjaa hebben ontmoet. Ook zou de in Parijs wonende komiek invloedrijke connecties hebben in Frankrijk.

Verschillende complottheorieën doen al enkele weken de ronde in de Algerijnse pers. Zo sprak beIN Sports-presentator Hafid Derradji over het reisschema van Gassama. De Gambiaanse scheidsrechter zou via Dakar, Rabat, Tunis en Parijs naar Algiers zijn gevlogen, waar hij bemiddelaars zou hebben ontmoet.

