Stijgende prijzen voor ferrytickets tussen Marokko en Spanje, ondanks laagseizoen

Tickets voor veerdiensten tussen Marokko en Spanje zijn gestegen met 15 tot 52 procent, afhankelijk van de route en de rederijen.

Dat blijkt uit onderzoek van Yabiladi. De prijsstijgingen zijn grotendeels het gevolg van duurder wordende brandstoffen vanwege het conflict in Oekraïne, maar ook door de toenemende vraag vanwege de langverwachte hervatting van het maritiem passagiersverkeer tussen Marokko en Spanje en de vieringen rondom de vastenmaand ramadan.

De hoge ticketprijzen voor vertrek vanuit havens in het zuiden van Spanje leidden in afgelopen weken tot verhitte reacties op sociale netwerken. De duurdere ticketprijzen komen bovenop de hogere prijzen voor tolwegen, hotelovernachtingen en brandstof.

Een gezin van twee volwassenen en twee kinderen dat in mei met de auto de zeestraat wil oversteken is op sommige trajecten meer dan 50 procent duurder uit dan in voorgaande jaren.



De prijsstijging is vooral merkbaar op de route Almeria-Nador. Het gezin moet bij rederij Balearia in mei ruim € 492 aftikken, 52 procent meer dan de € 323 die rederij Naviera Armas in 2019 voor dezelfde route rekende.

Van Tarifa naar Tanger worden tickets aangeboden voor € 327 door FRS, de enige rederij die actief is op deze route. De prijzen blijken hetzelfde op boekingsplatforms zoals Direct Ferries of Click Ferry. Van Algeciras naar Tanger-Med variëren de tarieven voor de 90-minuten durende oversteek tussen de € 272 en € 284, dat is 20 procent hoger dan in het zomerseizoen van 2019.



Voor overtochten tussen Barcelona en Tanger-Med rekent de Italiaanse rederij Grandi Navi Veloci (GNV) € 526. Opmerkelijk genoeg is die prijs lager dan de € 650 die rederij Grimaldi in het zomerseizoen van 2019 rekende.

Tickets voor vertrek vanuit de haven in Frakrijk vallen duurder uit. Reizigers moesten in voorgaande jaren noodgedwongen uitwijken naar Franse en Italiaanse havens als gevolg van de opschorting van veerdiensten tussen Spanje en Marokko.

Ook de prijs voor de oversteek vanuit het Franse Sète naar Tanger is hoger. GNV rekent € 650 voor de 48-uur durende oversteek. Rederij Balearia biedt een kortere en goedkopere route die Sète verbindt met Nador (40 uur) voor € 621. De route werd in 2019 door GNV aangeboden voor € 981 maar de prijzen gingen vorig jaar tijdens het hoogseizoen drastisch omhoog naar € 1.473 euro.

