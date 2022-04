Daesh eist aanslag op moskee in Kabul op

Terreurbeweging Daesh heeft zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanval op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Daarbij vielen vrijdag zeker tien doden. De aanslag is gepleegd met een explosief dat tot ontploffing werd gebracht in de buurt van een bus, zegt Daesh op Telegram.

Ruim een week geleden claimde de terreurbeweging ook al verantwoordelijk te zijn geweest voor een bloedige aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van Afghanistan. Daarbij kwamen minstens elf mensen om het leven. De aanslag in de stad Mazar-e-Sharif was de tweede aanval op een sjiitisch doelwit in het land in drie dagen.

De sjiitische Hazara-minderheid maakt tussen de 10 en 20 procent uit van de overwegend soennitische bevolking van Afghanistan, dat 38 miljoen inwoners telt

De groep is geregeld doelwit van aanvallen, die afwisselend aan de Taliban en Daesh worden toegeschreven. Vorige week dinsdag kwamen bij een aanslag in een sjiitische wijk van de hoofdstad Kabul zeker zes mensen om en raakten er 25 gewond.

