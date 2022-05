CNN: volgende week mogelijk oorlogsverklaring Poetin aan Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin verklaart mogelijk volgende week officieel de oorlog aan Oekraïne.

De stap maakt het mogelijk reservisten te mobiliseren nu de "invasie hapert", meldt nieuwszender CNN op basis van Amerikaanse en andere westerse functionarissen.

Tot nu omschrijft Moskou de oorlog als een "speciale militaire operatie" om Oekraïne te demilitariseren en "denazificeren". De oorlogsverklaring zou gepland staan op 9 mei, de dag dat Rusland de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog viert.

Er zijn ook geluiden dat Poetin dan aankondigt de voornaamste doelen in het buurland te hebben bereikt, maar het scenario van de oorlogsverklaring wordt volgens westerse bronnen steeds waarschijnlijker. De Britse defensieminister Ben Wallace sprak onlangs al de verwachting uit dat Poetin gaat zeggen dat Rusland in Oekraïne een oorlog tegen de nazi's voert, wat mobilisatie van reservisten en dienstplichtigen mogelijk maakt.



Westerse en Oekraïense officials schatten dat sinds 24 februari minstens 10.000 Russische militairen zijn omgekomen, en nog eens twee of drie keer zo veel gewond zijn geraakt. Volgens de VS stuit het Russische offensief in met name de Oost-Oekraïense Donbas-regio op veel weerstand.

De Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten dat Rusland medio mei de zelfverklaarde pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk inlijft.

