Denk en PVV laaiend over praktijken NCTV

De fractievoorzitters van Denk en PVV zijn laaiend over een reeks geheime rapportages van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Daarin worden Denk en de PVV als polariserende politieke partijen gekwalificeerd.

De NCTV heeft jarenlang politieke partijen in de gaten gehouden en daarover gerapporteerd aan ministeries, politie en buitenlandse inlichtingendiensten. Dat meldde NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Partijleiders Farid Azarkan (Denk) en Geert Wilders (PVV) vinden het kwalijk, gevaarlijk en onacceptabel dat ze op deze manier worden weggezet. Denk wil hierover een debat met justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Ook gaat Azarkan een klacht indienen. Hij wil weten welke informatie is verzameld, wat de wettelijke grondslag hiervoor is geweest en wie de verzamelde informatie heeft gekregen. Voor Azarkan staat vast dat de NCTV de wet heeft overtreden.



"Wat een smerige vuilspuiterij van de NCTV", reageert PVV-voorman Geert Wilders op Twitter. "De PVV is in het geniep in de extreemrechtse hoek geduwd en daarmee zijn alle PVV'ers ten onrechte gebrandmerkt als fout. Dat is zeer kwalijk en totaal onacceptabel!"

Onjuist geïnformeerd

Denk-voorman Azarkan stelt dat voormalig minister Ferd Grapperhuis van Justitie de Kamer vorig voorjaar onjuist geïnformeerd. Hij zei destijds dat de door de NCTV verzamelde informatie van politieke partijen alleen voor hun veiligheid werd gebruikt, aldus Azarkan. Naar nu blijkt, is er naar veel meer gekeken en informatie over partijen gedeeld met ministeries, politie in buitenlandse inlichtingendiensten.



Het ministerie van Justitie weerspreekt dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd. De toenmalige minister heeft vorig voorjaar aan de Kamer ook gemeld dat bij sommige partijen individuele Kamerleden werden gevolgd, stelt een woordvoerder van het ministerie.

Monitoring

Inmiddels is de NCTV gestopt met de monitoring, zegt de woordvoerder. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet. Tot die in werking is getreden "zijn alle activiteiten rond monitoring van open bronnen waarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt, gestaakt", laat de woordvoerder weten.

Azarkan ziet een gevaarlijke trend bij de overheid waarin onder meer politie en belastingdienst etnisch profileren en discrimineren. De NCTV, die onder verantwoordelijkheid valt van Justitie, doet daar volgens hem even hard aan mee. "We worden weggezet als partij die het politiek salafisme omarmt. Wij doen mee aan de democratische rechtsorde en omarmen de Grondwet. De framing door het NCTV is buitengewoon gevaarlijk.".

