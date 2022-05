Meerdere provincies in Marokko getroffen door hevige regenval

In verschillende provincies in Marokko wordt vanaf dinsdag zware onweersbuien verwacht.

Het nationale meteorologisch instituut (DMN) heeft een 'code oranje' afgegeven en verwacht dinsdag en woensdag veel neerslag in verschillende provincies in Marokko.

De neerslag kan oplopen van 30 tot 50 millimeter in de noordelijke regio's Ouezzane, Larache en Chefchaouen. In Sale, Kenitra en Rabat wordt tussen de 20 en 25 millimeter neerslag verwacht.

Tot dinsdagavond kunnen stortbuien zorgen voor neerslag van 20 tot 35 millimeter in de steden Al Hoceima, Guercif, Taourirt, Taza, Boulemane, Meknes, El Hajeb, Sidi Slimane, Sidi Kacem en Khemissetn.

In Marokko viel in de maanden maart en april relatief veel regen. De stortbuien droegen bij aan de heropleving van de landbouwsector van het land die in de maanden daarvoor juist kampte met ernstige droogte. De recente neerslaggolf heeft ook geholpen bij het opbouwen van waterreserves in de dammen van het land.

© MAROKKO.NL 2022