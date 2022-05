Marokkaanse voetbalbond ontkent geruchten over ontslag bondscoach

De Marokkaanse voetbalbond FRMF heeft via een verklaring ontkend dat Vahid Halilhodzic ontslagen wordt als bondscoach van de Atlasleeuwen.

In diverse media werd dinsdag gesteld dat aan het avontuur van de Bosniër in Marokko een einde zou komen.

Ondanks kwalificatie voor het WK in Qatar later dit jaar is er discussie over de positie van de bondscoach, die met name vanwege zijn relatie met Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui op kritiek kan rekenen. Het tweetal komt niet in de plannen voor van de bondscoach.

De Bosniër verwijt Ziyech een gebrek aan respect te hebben. Ook zou hij een te grote stoorzender in de groep kunnen worden. Ziyech en Mazraoui hebben zelf ook al aangegeven niet te willen terugkeren, wegens gebrek aan vertrouwen in de bondscoach.



FRMF-eindbaas Fouzi Lekjaa liet vorige maand nog weten te hopen dat Ziyech alsnog meegaat naar het WK. "De deuren van het nationale team staan ​​open voor alle Marokkaanse spelers, ongeacht hun verschillen", aldus de voorzitter. Hij zei dat de 69-jarige Halilhodzic momenteel trainer is van de Marokkaanse ploeg. "Maar alleen God weet wat de toekomst in petto heeft.", de uitspraak zorgde voor speculaties over een mogelijk vertrek van de Bosniër.

De FRMF voelt zich nu genoodzaakt om via een persbericht te reageren op de berichtgeving. "Om alle verwarring weg te nemen informeren we dat de bondscoach zich zoals eerder bericht volgende week meldt in Marokko op het trainingscomplex Mohammed VI.".

© MAROKKO.NL 2022