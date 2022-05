Zes op tien Nederlanders tegen voorrang sociale huurwoning voor Oekraïners

Een meerderheid van de Nederlanders, namelijk 60 procent, vindt dat Oekraïense vluchtelingen geen voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning.

In de provincie Flevoland zijn in verhouding de meeste mensen tegen dit idee. Dat blijkt uit een enquête van ANP/LocalFocus in samenwerking met Kieskompas, die door zo'n 4000 Nederlanders is ingevuld.

Het kabinet werkt momenteel aan een Nationaal Programma voor de opvang van Oekraïners, met structurele oplossingen voor zaken als zorg, onderwijs, werk en sociale voorzieningen. Voor sociale huurwoningen komen Oekraïners momenteel niet in aanmerking, maar het kabinet houdt er wel rekening mee dat Oekraïners zich op termijn langdurig of permanent in Nederland vestigen. Ook hier wordt een plan voor opgesteld.

Zes op de tien Nederlanders zijn tegen voorrang voor Oekraïners op een sociale huurwoning, 23 procent weet het niet of heeft geen mening. 16 procent vindt dat Oekraïense vluchtelingen juist wel voorrang mogen krijgen. Na Flevoland zijn inwoners van Zeeland, Friesland, Overijssel en Drenthe bovengemiddeld vaak tegen. Zuid-Hollanders staan het meest positief tegenover deze voorrangsregeling, mocht deze spelen.



Passende woonruimte

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen op BIJ1 of GroenLinks stemden veruit het vaakst voor voorrang zijn. Mensen die op de PVV of FvD stemden zijn het meest kritisch: onder hun electoraat geeft ruim acht op de tien aan tegen de voorrang van Oekraïense vluchtelingen te zijn.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben bijna 50.000 Oekraïners zich bij gemeenten in Nederland ingeschreven. Voor vluchtelingen die zich als statushouder in Nederland willen vestigen, zullen op termijn passende woonruimtes moeten worden gevonden.



Druk op sociale huisvesting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de druk op de sociale huisvesting verder zal toenemen als Oekraïners ook aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning.

De verwachting is dat de vluchtelingen niet per se voorrang zullen krijgen, aldus een woordvoerder. "Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor allerlei groepen, niet alleen Oekraïners.".

© ANP 2022